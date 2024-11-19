2,5 тысячи сим-карт и 15 тысяч звонков: В Ростове мужчина устроил в квартире колл-центр для телефонных мошенников

По версии правоохранителей, мужчина действовал по указанию украинского куратора. Сначала он приехал в Ростов и снял квартиру. Дома он установил два сим-бокса — устройства, которое помогает организовать мобильный колл-центр. Благодаря такому оборудованию можно делать много звонков и массово рассылать СМС. Подозреваемый и его сообщники звонили людям, входили к ним в доверие и узнавали их персональные данные.