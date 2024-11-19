2,5 тысячи сим-карт и 15 тысяч звонков: В Ростове мужчина устроил в квартире колл-центр для телефонных мошенников

В Ростове задержали мужчину, который устроил дома колл-центр для телефонных мошенников. Из- обычной городской квартиры преступники успели позвонить более 15 тысяч раз. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети помощник министра МВД России Ирина Волк 19 ноября.
МОБИЛЬНЫЙ КОЛЛ-ЦЕНТР В КВАРТИРЕ.
По версии правоохранителей, мужчина действовал по указанию украинского куратора. Сначала он приехал в Ростов и снял квартиру. Дома он установил два сим-бокса — устройства, которое помогает организовать мобильный колл-центр. Благодаря такому оборудованию можно делать много звонков и массово рассылать СМС. Подозреваемый и его сообщники звонили людям, входили к ним в доверие и узнавали их персональные данные.
— С целью конспирации каждая сим-карта использовалась не более суток. Кроме того, фигурант менял адреса проживания, — рассказала Ирина Волк.
Как рассказали в МВД, вычислить подозреваемого помогли искусственный интеллект и нейросети. Установив местоположение мужчины, полицейские его задержали.
2500 СИМ-КАРТ.
Во время обыска силовики обнаружили в квартире обнаружили осмотрели сим-боксы. Устройства были рассчитаны на 128 сим-карт. Здесь же были 2,5 тысячи сим-карт от разных операторов связи, антенно-фидерное оборудование и другие предметы.
Полицейские изучили, как использовались сим-боксы. Установили, что за все время аферисты больше 15 тысяч раз звонили по всей России.
— Следователем ГУ МВД России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Предварительное расследование продолжается, — говорится в сообщении.