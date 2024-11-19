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2,5 тысячи сим-карт и 15 тысяч звонков: В Ростове мужчина устроил в квартире колл-центр для телефонных мошенников

В Ростове задержали жителя квартиры, который дома устроил колл-центр для аферистов.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове задержали мужчину, который устроил дома колл-центр для телефонных мошенников. Из- обычной городской квартиры преступники успели позвонить более 15 тысяч раз. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети помощник министра МВД России Ирина Волк 19 ноября.

МОБИЛЬНЫЙ КОЛЛ-ЦЕНТР В КВАРТИРЕ.

По версии правоохранителей, мужчина действовал по указанию украинского куратора. Сначала он приехал в Ростов и снял квартиру. Дома он установил два сим-бокса — устройства, которое помогает организовать мобильный колл-центр. Благодаря такому оборудованию можно делать много звонков и массово рассылать СМС. Подозреваемый и его сообщники звонили людям, входили к ним в доверие и узнавали их персональные данные.

— С целью конспирации каждая сим-карта использовалась не более суток. Кроме того, фигурант менял адреса проживания, — рассказала Ирина Волк.

Как рассказали в МВД, вычислить подозреваемого помогли искусственный интеллект и нейросети. Установив местоположение мужчины, полицейские его задержали.

2500 СИМ-КАРТ.

Во время обыска силовики обнаружили в квартире обнаружили осмотрели сим-боксы. Устройства были рассчитаны на 128 сим-карт. Здесь же были 2,5 тысячи сим-карт от разных операторов связи, антенно-фидерное оборудование и другие предметы.

Полицейские изучили, как использовались сим-боксы. Установили, что за все время аферисты больше 15 тысяч раз звонили по всей России.

— Следователем ГУ МВД России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Предварительное расследование продолжается, — говорится в сообщении.