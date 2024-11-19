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Бывшему вице-губернатору Петербурга грозит 13 лет за мошенничество

Экс-вице-губернатору Владимиру Лавленцеву могут назначить 13 лет колонии за мошенничество на 3,3 миллиарда рублей.

Гособвинение предложило назначить бывшему вице-губернатору Санкт-Петербурга Владимиру Лавленцеву 13 лет колонии и штраф на сумму 132 миллиона рублей. Его обвиняют в растрате и особо крупном мошенничестве на 3,3 миллиарда рублей.

«Внушительный срок — 13 лет колонии с рекордным для подобных дел штрафом в 132 млн рублей предложило назначить гособвинение бывшему в 2013—2014 годах вице-губернатором Санкт-Петербурга Владимиру Лавленцеву», — сообщили в «Коммерсанте». Там отметили, что после губернаторского срока Лавленцев был руководителем крупнейших в Ленобласти подрядных организаций ООО «Горкапстрой» (сейчас ГОРКА) и «Стройтрансгаз» и обвиняется в мошенничестве и растрате именно за этот период. По данным следствия, экс-вице-губернатор заключал фиктивные договора, присвоение денег, предназначенных на реализацию проектов, а также невозвращение долгов по займам.

Прокурор также предложила назначить девять лет и штраф в 54 миллиона рублей второму фигуранту дела, экс-гендиректору «СКА Арены» Игорю Забирану, который обвиняется в растрате почти 600 миллионов рублей. Защита подсудимых просила учесть признание ими вины и погашение ущерба и назначить им минимально возможные наказания.