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В поселке на Кубани ввели режим ЧС из-за обнаружения бомбы времен ВОВ

КРАСНОДАР, 19 ноября. /ТАСС/. Власти Темрюкского района Краснодарского края приняли решение о введении режима ЧС в поселке Ильич в связи с обнаружением там бомбы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил глава района Федор Бабенков по итогам совещания по вопросу эвакуации жителей поселка.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в оперштабе Краснодарского края сообщали, что 1,8 тыс. местных жителей поселка Ильич будут эвакуированы из-за обнаружения взрывоопасного предмета на его территории, для них организовали пункты временного размещения.

«По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева провел совещание КЧС при участии руководителей специальных служб района по вопросу эвакуации жителей поселка Ильич. В ходе совещания приняты следующие решения: ввести режим ЧС на территории поселка Ильич Запорожского сельского поселения», — написал Бабенков в своем телеграм-канале.

МЧС