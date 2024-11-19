В поселке на Кубани ввели режим ЧС из-за обнаружения бомбы времен ВОВ

КРАСНОДАР, 19 ноября. /ТАСС/. Власти Темрюкского района Краснодарского края приняли решение о введении режима ЧС в поселке Ильич в связи с обнаружением там бомбы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил глава района Федор Бабенков по итогам совещания по вопросу эвакуации жителей поселка.