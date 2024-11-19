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СК предъявил обвинение врио гендиректора АО «Военторг-Центр»

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Военные следователи предъявили обвинение врио гендиректора АО «Военторг-Центр» по делу о хищении более 1 млн рублей бюджетных средств. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления СК РФ.

Источник: Следственный комитет РФ

«Военными следственными органами СК России расследуется уголовное дело в отношении врио генерального директора АО “Военторг-Центр” Ольги Вирт. Она обвиняется в хищении бюджетных денежных средств. Следствием установлено, что в 2023 году Вирт путем выдачи и изъятия ежеквартальных премий похитила у работников АО “Военторг-Центр” свыше миллиона рублей», — говорится в сообщении.

В ГВСУ также отметили, что в ходе следствия обвиняемая дала признательные показания, а также заявила ходатайство о заключении с ней досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием. Расследование уголовного дела находится на контроле в Главном военном следственном управлении СК России.

СК