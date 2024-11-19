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Четыре человека погибли в ДТП в Туркестанской области (видео)

На трассе в Туркестанской области произошло смертельное ДТП, унесшее жизни водителя легкового автомобиля и трех его пассажиров, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Источник: ДП Туркестанской области

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Facebook, полицией расследуется дорожно-транспортное происшествие на трассе Жетысай — Жибек Жолы в Туркестанской области, в котором погибли четыре человека.

«В результате столкновения автомобиля “ВАЗ” с грузовой автомашиной Volvo на месте происшествия скончались водитель и трое пассажиров легкового автотранспорта», — уточнили в ДП Туркестанской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело и проводятся необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств.