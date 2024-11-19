В Ленинградской области начали проверку после отказа скорой ехать к ребенку

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя — РИА Новости. Служебное расследование проводится в Ленинградской области после появившейся в СМИ информации об отказе скорой помощи ехать на вызов в Сланцевском районе, где двухлетняя девочка проглотила беспроводной наушник, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного правительства.
Ранее в ряде СМИ появилась информация, что двухлетняя девочка в Ленобласти проглотила беспроводной наушник. По словам мамы, скорая помощь якобы отказалась ехать на вызов в Сланцы, предложив подождать, пока всё «выйдет само». Мама самостоятельно повезла ребенка в больницу за пределы Сланцевского района — в Гатчинскую клиническую межрайонную больницу. Там после рентгена подтвердили, что ребенку необходима операция. Скорая помощь экстренно доставила ребенка в Петербург, где врачи областной детской больницы извлекли наушник.
«По этой информации в настоящее время проводится служебное расследование», — сказала собеседница агентства.