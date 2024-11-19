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10-летний школьник попал под колеса «Лады Приоры» в Саянске

Ребенка отвезли в больницу.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Саянске произошла авария, в которой пострадал 10-летний мальчик. Как рассказали КП-Иркутск в Госавтоинспекции Иркутской области, произошло все 19 ноября 2024 около восьми часов утра на улице Коммунистической.

По предварительной информации, 35-летний водитель «Лады Приоры» сбил школьника, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Известно, что мальчик шел на уроки.

— Несовершеннолетний получил травмы, сейчас находится под наблюдением врачей. Правоохранители проводят проверку, — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

Прокуратура региона контролирует установление обстоятельств. При наличии оснований примут меры реагирования.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что пастух из Аларского района потратил 54 тысячи, которые знакомый оставил ему на хранение. За это суд отправил его в колонию строго режима на два года.