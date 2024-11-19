10-летний школьник попал под колеса «Лады Приоры» в Саянске

В Саянске произошла авария, в которой пострадал 10-летний мальчик. Как рассказали КП-Иркутск в Госавтоинспекции Иркутской области, произошло все 19 ноября 2024 около восьми часов утра на улице Коммунистической.
По предварительной информации, 35-летний водитель «Лады Приоры» сбил школьника, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Известно, что мальчик шел на уроки.
— Несовершеннолетний получил травмы, сейчас находится под наблюдением врачей. Правоохранители проводят проверку, — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.
Прокуратура региона контролирует установление обстоятельств. При наличии оснований примут меры реагирования.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что пастух из Аларского района потратил 54 тысячи, которые знакомый оставил ему на хранение. За это суд отправил его в колонию строго режима на два года.