Уфимский врач перечислил продукты, ухудшающие половое влечение

Стало известно, какие продукты негативно влияют на мужское здоровье. По словам уфимского врача-уролога, андролога и хирурга Ильнура Аглиуллина, некоторая еда может сказаться на уровне тестостерона у мужчин, приводя к снижению либидо. В их числе, чипсы, копчености и продукты с высоким содержанием соли. Они содержат усилители вкуса, которые вызывают привыкание, и могут стать причиной нарушения нервной системы и образования тромбов.