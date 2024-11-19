Уфимский врач перечислил продукты, ухудшающие половое влечение

Стало известно, какие продукты негативно влияют на мужское здоровье. По словам уфимского врача-уролога, андролога и хирурга Ильнура Аглиуллина, некоторая еда может сказаться на уровне тестостерона у мужчин, приводя к снижению либидо. В их числе, чипсы, копчености и продукты с высоким содержанием соли. Они содержат усилители вкуса, которые вызывают привыкание, и могут стать причиной нарушения нервной системы и образования тромбов.
Плохо на мужское здоровье влияет и пиво. Алкогольный напиток содержит женский гормон эстроген, который снижает половое влечение и способствует развитию висцерального ожирения.
Жителям Башкирии также стоит воздержаться от чрезмерного употребления сахара, кофеина и жирной еды, передает UfaTime.ru.
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