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Уфимский врач перечислил продукты, ухудшающие половое влечение

Уфимский уролог назвал продукты, снижающие уровень тестостерона и либидо.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, какие продукты негативно влияют на мужское здоровье. По словам уфимского врача-уролога, андролога и хирурга Ильнура Аглиуллина, некоторая еда может сказаться на уровне тестостерона у мужчин, приводя к снижению либидо. В их числе, чипсы, копчености и продукты с высоким содержанием соли. Они содержат усилители вкуса, которые вызывают привыкание, и могут стать причиной нарушения нервной системы и образования тромбов.

Плохо на мужское здоровье влияет и пиво. Алкогольный напиток содержит женский гормон эстроген, который снижает половое влечение и способствует развитию висцерального ожирения.

Жителям Башкирии также стоит воздержаться от чрезмерного употребления сахара, кофеина и жирной еды, передает UfaTime.ru.

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