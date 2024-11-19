В поселке Темрюкского района введен режим ЧС из-за найденной бомбы

По поручению губернатора Вениамина Кондратьева в поселке прошла рабочая встреча с участием представителей экстренных служб и местных властей. Было принято решение провести эвакуацию местных жителей и усилить меры безопасности. В рамках этого организуют подворовой обход для информирования о необходимости покинуть территорию.



Также в поселке будет введено оцепление, а на территории будут дежурить бригады скорой помощи и пожарные. Точка сбора эвакуированных определена по адресу: ст. Запорожская, ул. Ленина, 21Б (Дом культуры), где гражданам предоставят питание, воду и чай.



Необходимые силы и средства переведены в режим повышенной готовности, сообщили в пресс-службе КЧС.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в поселке Ильич Темрюкского района во время земляных работ нашли бомбу времен Великой Отечественной войны.