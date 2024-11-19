Воронежец получил условный срок за найденное 11 лет назад ружье

Новоусманский районный суд Воронежской области вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, который нашел ружье и хранил его в течение 11 лет. Мужчину обвинили по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему). Как сообщили в пресс-службе суда, в мае этого года правоохранители осмотрели домовладение, нашли и изъяли одноствольный обрез гладкоствольного ружья. Приговором суда воронежцу назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком.
Мужчина рассказал следствию и суду, что в 2013 году они с супругой приобрели дачный дом. При уборке дома на чердаке он нашел обрез ружья и решил забрать его себе. В дальнейшем житель региона планировал приобрести патроны и с помощью оружия отпугивать лис и бродячих собак. По его словам, ружье он не переделывал и из него ни разу не стрелял. Находку воронежец перевез к себе домой и хранил в бане. Позже мужчина якобы и вовсе забыл про то, что у него в бане лежит незаконное оружие.
— Согласно заключению эксперта, представленный на экспертизу предмет является обрезом ружья, изготовленным самодельным способом из гражданского гладкоствольного охотничьего ружья 16-го калибра, путем укорачивания ствола и части ложа. В представленном виде обрез ружья является огнестрельным оружием, пригодным для производства выстрелов с использованием охотничьих патронов указанного калибра, — уточнили в пресс-службе Новоусманского районного суда.
Огнестрельное оружие было конфисковано и передано в компетентные органы.
Ранее в Калачеевском районе суд вынес приговор пенсионеру, обвиненному в хранении и ношении с собой огнестрельного оружия. Полицейские заметили пожилого мужчину, когда тот пьяным спал на лавочке на Аллее Героев в центре Калача. В черном пакете у калачеевца оказался обрез ружья. В какой-то момент он достал оружие из пакета и направил в сторону полицейских. Стражам порядка пришлось применить наручники.