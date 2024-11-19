Воронежец получил условный срок за найденное 11 лет назад ружье

Мужчина рассказал следствию и суду, что в 2013 году они с супругой приобрели дачный дом. При уборке дома на чердаке он нашел обрез ружья и решил забрать его себе. В дальнейшем житель региона планировал приобрести патроны и с помощью оружия отпугивать лис и бродячих собак. По его словам, ружье он не переделывал и из него ни разу не стрелял. Находку воронежец перевез к себе домой и хранил в бане. Позже мужчина якобы и вовсе забыл про то, что у него в бане лежит незаконное оружие.