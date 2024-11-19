Более пяти миллионов рублей украли мошенники у трех жителей Иркутской области

Мошенники за сутки украли у трех жителей Иркутской области более пяти миллионов рублей. Двое из жертв — это работники учебных заведений. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД региона.
Аферисты представлялись брокерами и предлагали заработать на инвестициях. Так воспитатель из Бохана лишилась 2,3 миллиона рублей, вложив все свои сбережения в криптовалюту.
— Уборщица учебного заведения одного из северных районов Приангарья лишилась почти двух миллионов, поверив обещаниям высоких процентов. Установлено, что от ее имени сын оформил несколько кредитов, чтобы направить деньги на «инвестиции», — рассказали в ведомстве.
Третьей жертвой стал оператор фронтального погрузчика из Киренска. Прежде чем отправить деньги неизвестным, он оформил несколько кредитов. Сумма ущерба составила один миллион 400 тысяч рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что почти 6,5 миллионов украли мошенники у жителей Иркутской области за три дня.