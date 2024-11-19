Более пяти миллионов рублей украли мошенники у трех жителей Иркутской области

— Уборщица учебного заведения одного из северных районов Приангарья лишилась почти двух миллионов, поверив обещаниям высоких процентов. Установлено, что от ее имени сын оформил несколько кредитов, чтобы направить деньги на «инвестиции», — рассказали в ведомстве.