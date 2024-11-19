Отравление детей водой из кулера в школе № 1512 Москвы: подробности и возможные виновные

Таким образом, если кого и могут привлечь к ответственности за данное происшествие, так это представителей компании, которая поставляла в школу кулеры с водой. Врач-инфекционист и гастроэнтеролог Савелий Базаров, в свою очередь, напомнил ресурсу Ura.ru, что многое зависит и от правильного обслуживания кулера. Если его чистили нерегулярно, а то и вообще не чистили, то это тоже могло привести к отравлению детей.