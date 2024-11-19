Отравление детей водой из кулера в школе № 1512 Москвы: подробности и возможные виновные

В Москве около 50 учащихся средней школы № 1512 почувствовали себя плохо после употребления питьевой воды из кулера. Родители школьников рассказали прессе, что первые недомогающие появились еще на прошлой неделе. Медики установили факт заражения школьников норовирусом.
Бывший главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко рассказал изданию «Свободная пресса», что в настоящее время в школах отсутствует возможность проверки качества и безопасности привозимой воды в кулерах. Проконтролировать, соответствует ли вода санитарным нормам, может лишь ее производитель.
Таким образом, если кого и могут привлечь к ответственности за данное происшествие, так это представителей компании, которая поставляла в школу кулеры с водой. Врач-инфекционист и гастроэнтеролог Савелий Базаров, в свою очередь, напомнил ресурсу Ura.ru, что многое зависит и от правильного обслуживания кулера. Если его чистили нерегулярно, а то и вообще не чистили, то это тоже могло привести к отравлению детей.
Разбираться в сложившейся ситуации начали сотрудники Роспотребнадзора. Помимо качества воды в кулере, проверять будут и состояние здоровья сотрудников пищеблока. Среди них могут оказаться больные норовирусом люди, как это случилось ранее в Омске.
Мы уже рассказывали, что омский суд вынес приговор заразившей 22 ребенка норовирусом самозанятой поварихе, сотрудничавшей с местной гостиницей.