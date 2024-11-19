«Тратил на развлечения и алкоголь». Бобруйчанин через компьютер украл у знакомого 64 тысячи рублей в Могилеве

Житель Бобруйска похитил у знакомого электронной валюты на 64 тысячи белорусских рублей, рассказали в службе информации прокуратуры Могилевской области.
Так, 23-летний бобруйчанин, находясь в марте-апреле в Могилеве, в гостях у знакомого, пользовался ноутбуком. На гаджете осуществлялись биржевые торги, был доступ к криптокошелькам. И фигурант внес ложные данные об операциях в системе, а также сделал несколько переводов токенов Qubic на свой криптокошелек. Всего он похитил криптовалюты на сумму, превышающую в эквиваленте 64 тысячи белорусских рублей.
Украденные деньги бобруйчанин тратил на развлечения и алкоголь. Свою вину в хищении имущества путем модификации компьютерной информации в особо крупном размере (ч.4 ст. 212 Уголовного кодекса Беларуси) злоумышленник признал полностью, возместил около 2 тысяч белрублей из причиненного ущерба.
Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемый находится под стражей, ранее его судили за уклонение от мероприятий по призыву на воинскую службу.
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