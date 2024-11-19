«Тратил на развлечения и алкоголь». Бобруйчанин через компьютер украл у знакомого 64 тысячи рублей в Могилеве

Так, 23-летний бобруйчанин, находясь в марте-апреле в Могилеве, в гостях у знакомого, пользовался ноутбуком. На гаджете осуществлялись биржевые торги, был доступ к криптокошелькам. И фигурант внес ложные данные об операциях в системе, а также сделал несколько переводов токенов Qubic на свой криптокошелек. Всего он похитил криптовалюты на сумму, превышающую в эквиваленте 64 тысячи белорусских рублей.