Мошенники лишают красноярцев денег, даря им букеты цветов и подарки

В результате человек теряет деньги со счетов или на него оформляют кредиты. СМС-коды позволяют аферистам получить доступ к банковскому приложению жертвы или к госуслугам. Граждан призывают ни в коем случае не называть посторонним людям коды, полученные по СМС.