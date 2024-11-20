Мошенники лишают красноярцев денег, даря им букеты цветов и подарки

О ней предупредили в красноярском отделении Банка России.
В схеме задействован курьер. Он приносит букет или подарок, говоря, что это сюрприз. Имя дарителя не разглашает. Жертва подарок берет и гадает, кто же подарил.
На следующий день жертве звонят из фальшивой службы доставки. Звонящие на другом конце линии уточняют, получила ли жертва цветы, называя фамилию получателя. Затем просят продиктовать код из СМС-сообщения, чтобы якобы отчитаться и завершить доставку.
В результате человек теряет деньги со счетов или на него оформляют кредиты. СМС-коды позволяют аферистам получить доступ к банковскому приложению жертвы или к госуслугам. Граждан призывают ни в коем случае не называть посторонним людям коды, полученные по СМС.
Ранее сообщалось о схеме мошенничества с фотографиями. Она начала действовать не так давно.