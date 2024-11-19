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Трое подростков из Уфы окажутся на скамье подсудимых за разбой

В Уфе перед судом предстанут трое подростков, обвиняемых в разбойном нападении на мужчину.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе осудят троих подростков. Их обвиняют в разбойном нападении на 44-летнего мужчину.

Как рассказали в СУ СКР по Башкирии, четверо подростков жестоко избили уфимца в декабре прошлого года в Черниковке на улице Богдана Хмельницкого. Затем они отвели мужчину в безлюдное место и стали требовать у жертвы денег и телефон. С наживой подростки поспешили скрыться.

Нашли юных грабителей в том же районе, когда следователи и оперативники просмотрели видеозаписи с камер наблюдения и допросили очевидцев. Самый младший из подростков еще не достиг возраста уголовной ответственности, остальных же ждет суд.

«В отношении четвертого фигуранта, не достигшего возраста привлечения к уголовной ответственности, материалы направлены в органы внутренних дел для принятия мер профилактического характера», — пояснили в СК.

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