Трое подростков из Уфы окажутся на скамье подсудимых за разбой

Как рассказали в СУ СКР по Башкирии, четверо подростков жестоко избили уфимца в декабре прошлого года в Черниковке на улице Богдана Хмельницкого. Затем они отвели мужчину в безлюдное место и стали требовать у жертвы денег и телефон. С наживой подростки поспешили скрыться.