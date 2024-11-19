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Стало известно, какое наказание грозит матери погибшего от ожогов ребенка на Камчатке

Не вызвавшая врачей маленькому мальчику женщина может получить реальный срок лишения свободы по инкриминируемым ей статьям УК РФ.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

В Петропавловске-Камчатском завершилось расследование уголовного дела в отношении женщины, чей четырехлетний ребенок погиб от ожогов, играя с зажигалкой. Об этом сообщило СУ СКР по Камчатскому краю в своем телеграм-канале.

Следователи уточнили, что в августе 2024 года 35-летняя горожанка оставила без присмотра в комнате своего четырехлетнего сына. Мальчик стал играть с зажигалкой, в результате чего получил ожоги рук и тела. Но женщина не стала вызывать скорую помощь, и через несколько дней ребенок скончался от ожогового шока.

Следователи возбудили в отношении женщины уголовное дело по статьям 109 и 156 УК РФ. Первая статья предусматривает ответственность за причинение смерти по неосторожности. Максимальное наказание по части 1 данной статьи составляет до двух лет лишения свободы.

По второй статье ответственность предусмотрена за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка, сопряженное с жестоким обращением с ним. За это могут посадить на срок до трех лет.

После утверждения прокурором обвинительного заключения дело в отношении матери передадут в суд. Часто за подобные преступления обвиняемые получают условные сроки, но, учитывая характер происшествия и то, что женщина не озаботилась оказанием ребенку медицинской помощи, ее могут приговорить и к реальному лишению свободы в исправительной колонии.