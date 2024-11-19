Стало известно, какое наказание грозит матери погибшего от ожогов ребенка на Камчатке

Следователи уточнили, что в августе 2024 года 35-летняя горожанка оставила без присмотра в комнате своего четырехлетнего сына. Мальчик стал играть с зажигалкой, в результате чего получил ожоги рук и тела. Но женщина не стала вызывать скорую помощь, и через несколько дней ребенок скончался от ожогового шока.