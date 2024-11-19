Стало известно, какое наказание грозит матери погибшего от ожогов ребенка на Камчатке

В Петропавловске-Камчатском завершилось расследование уголовного дела в отношении женщины, чей четырехлетний ребенок погиб от ожогов, играя с зажигалкой. Об этом сообщило СУ СКР по Камчатскому краю в своем телеграм-канале.
Следователи уточнили, что в августе 2024 года 35-летняя горожанка оставила без присмотра в комнате своего четырехлетнего сына. Мальчик стал играть с зажигалкой, в результате чего получил ожоги рук и тела. Но женщина не стала вызывать скорую помощь, и через несколько дней ребенок скончался от ожогового шока.
Следователи возбудили в отношении женщины уголовное дело по статьям 109 и 156 УК РФ. Первая статья предусматривает ответственность за причинение смерти по неосторожности. Максимальное наказание по части 1 данной статьи составляет до двух лет лишения свободы.
По второй статье ответственность предусмотрена за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка, сопряженное с жестоким обращением с ним. За это могут посадить на срок до трех лет.
После утверждения прокурором обвинительного заключения дело в отношении матери передадут в суд. Часто за подобные преступления обвиняемые получают условные сроки, но, учитывая характер происшествия и то, что женщина не озаботилась оказанием ребенку медицинской помощи, ее могут приговорить и к реальному лишению свободы в исправительной колонии.