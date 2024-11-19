В Ростове на Туполева сгорела ювелирная мастерская

В Ростове произошел пожар в ювелирной мастерской. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП произошло на улице Туполева в Советском районе города.
По предварительной информации ведомства, ювелирная мастерская находилась на первом этаже многоквартирного дома. В розетку был воткнут удлинитель. В какой-то момент он заискрился, а затем начал полыхать. Пламя за считанные минуты перекинулось на компьютер и рядом стоящее кресло. Запах дыма встревожил жильцов многоэтажки, и они вызвали спасателей.
Прибывшие на место ЧП пожарные потушили огонь на площади десяти квадратных метров. В ликвидации участвовали 16 спасателей и четыре спецмашины. К счастью, обошлось без пострадавших.
Напомним, 17 ноября двое детей погибли на пожаре в Ростовской области. Мальчикам было два и четыре года.