Власти раскрыли причины массовой гибели рыбы на Кубани

— Обмеление реки Эльбузд, приведшее к массовой гибели рыбы, предположительно вызвано засушливым летом с крайне низким уровнем осадков. Согласно предварительным данным, количество осадков в текущем году сократилось на 73% по сравнению с 2023 годом, — рассказали корреспонденту ИА KrasnodarMedia в пресс-службе администрации района.