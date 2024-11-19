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Власти раскрыли причины массовой гибели рыбы на Кубани

В Сети появилось видео с «ковром» из мертвых карасей.

Источник: соцсети

Тонны мертвых карасей напугали жителей Кубани. Власти рассказали ИА KrasnodarMedia о том, что вызвало эту экологическую катастрофу.

Как сообщалось ранее, в Кущевском районе Краснодарского края зафиксировали массовый замор карасей. Видеозаписи (18+), появившиеся в социальных сетях, демонстрируют большое количество погибшей рыбы.

Очевидцы полагали, что причиной стало резкое обмеление реки, изначально позволившее легко ловить рыбу руками. Также жители выразили мнение, что инцидент может быть связан с деятельностью фермера в водоохранной зоне.

В Управлении сельского хозяйства администрации Кущевского района раскрыли причины случившегося. Одна из догадок местных жителей оказалась достоверной.

— Обмеление реки Эльбузд, приведшее к массовой гибели рыбы, предположительно вызвано засушливым летом с крайне низким уровнем осадков. Согласно предварительным данным, количество осадков в текущем году сократилось на 73% по сравнению с 2023 годом, — рассказали корреспонденту ИА KrasnodarMedia в пресс-службе администрации района.

Местные власти проинформировали федеральные надзорные органы о случившемся. Планируется проведение дополнительных мероприятий муниципального земельного контроля, направленных на проверку соблюдения правил обработки земли в водоохранной зоне реки.

экология