Трентон
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Выжила единственная пристегнутая ремнем». СК сообщил подробности жесткой смертельной аварии в Лиозненском районе

СК раскрыл подробности и личности трех погибших в смертельном ДТП под Лиозно.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет расследует гибель трех человек в жестком ДТП легкового «Рено» и встречного грузовика МАЗ в Лиозненском районе, сообщает телеграм-канал ведомства.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что 18 ноября около 17.30 часов на дороге Р-109 «Лиозно-Ореховск» 43-летний водитель «Рено» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком МАЗ.

Следствие установило, что в легковом автомобиле было четыре человека — все жители одной деревни. В жесткой аварии погибли три человека, выжила только одна пассажирка — 26-летняя сельчанка, которая сейчас находится в реанимации.

— Выжившая женщина единственная была пристегнута ремнем безопасности, — прокомментировали в СК.

На месте аварии погибла 50-летняя мать женщины, а также двое ее односельчан, 41- и 43-летний мужчины.

В СК сообщили, что возбуждено уголовное дело о нарушении Правил дорожного движения лицом, повлекшее по неосторожности смерть трех человек (ч.3 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси).

Еще бобруйчанин через компьютер украл у знакомого 64 тысячи рублей в Могилеве: «Тратил на развлечения и алкоголь».