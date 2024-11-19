«Выжила единственная пристегнутая ремнем». СК сообщил подробности жесткой смертельной аварии в Лиозненском районе

Следственный комитет расследует гибель трех человек в жестком ДТП легкового «Рено» и встречного грузовика МАЗ в Лиозненском районе, сообщает телеграм-канал ведомства.
Ранее «Комсомолка» писала о том, что 18 ноября около 17.30 часов на дороге Р-109 «Лиозно-Ореховск» 43-летний водитель «Рено» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком МАЗ.
Следствие установило, что в легковом автомобиле было четыре человека — все жители одной деревни. В жесткой аварии погибли три человека, выжила только одна пассажирка — 26-летняя сельчанка, которая сейчас находится в реанимации.
— Выжившая женщина единственная была пристегнута ремнем безопасности, — прокомментировали в СК.
На месте аварии погибла 50-летняя мать женщины, а также двое ее односельчан, 41- и 43-летний мужчины.
В СК сообщили, что возбуждено уголовное дело о нарушении Правил дорожного движения лицом, повлекшее по неосторожности смерть трех человек (ч.3 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси).
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