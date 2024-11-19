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В Челябинске пьяный водитель устроил ДТП, пострадала пятилетняя девочка

Пьяный челябинец вез в машине ребенка и врезался в дерево.

Источник: Госавтоинспекция Челябинска

Ребенок пострадал в ночном ДТП в Челябинске.

Пятилетняя девочка ехала на заднем сиденье Volkswagen Polo. Детского кресла в машине не было, пристегнуть ребенка ремнем безопасности тоже никто не подумал. Более того, 33-летний водитель иномарки сел за руль пьяным.

На улице 50-летия ВЛКСМ мужчина не справился с управлением. Volkswagen съехал с дороги, снес дорожный знак и водоналивной барьер, а в довершение всего врезался в дерево.

Как рассказали в городской Госавтоинспекции, девочка в аварии получила травмы, с места ДТП ее увезли в больницу.