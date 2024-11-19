В Воронежской области в сгоревшем доме погибли двое мужчин

Во вторник, 19 ноября, в 7.02 в дежурную часть МЧС сообщили о загоревшемся доме в совхозе Краснопольский Воробьевского района на улице Манинской. На место ЧП выезжали семь сотрудников спасательного ведомства на двух пожарных машин. Огонь потушили в 7.53. К тому времени жилой дом 9×6м сгорел дотла.
На пепелище обнаружили тела двух мужчин. Их личности установили. Одному погибшему было 52 года, другому 74. В МЧС полагают, что наиболее вероятной причиной пожара была неосторожность при курении.
За сутки в Воронежской области на пожарах погибли уже три человека. Напомним, около 20 часов в понедельник, 18 ноября, сгорел дом в селе Грань Павловского района. Пожарные обнаружили в развалинах тело 70-летнего пенсионера.