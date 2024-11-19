В Воронежской области в сгоревшем доме погибли двое мужчин

Во вторник, 19 ноября, в 7.02 в дежурную часть МЧС сообщили о загоревшемся доме в совхозе Краснопольский Воробьевского района на улице Манинской. На место ЧП выезжали семь сотрудников спасательного ведомства на двух пожарных машин. Огонь потушили в 7.53. К тому времени жилой дом 9×6м сгорел дотла.