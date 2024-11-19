Пропавшую 14-летнюю девушку нашли в Екатеринбурге

Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв».
«Найдена, жива! Всем огромное спасибо за помощь в поиске», — сообщили поисковики.
Подробности поисков не сообщается. Добровольцы не рассказывают, где была пропавшая.
Девушка пропала 18 ноября. Ее поисками занимались добровольцы и сотрудники полиции.
«МК-Урал» ранее писал, что в Полевском завершились поиски 7-летнего Арсения, который ушел из дома вечером в шортах и сланцах. Ребенок учится в первом классе местной школы.
Сообщение об исчезновении ребенка поступило в ночь с 14 на 15 ноября. Мальчика нашли около 7 утра 15 ноября.