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Пропавшую 14-летнюю девушку нашли в Екатеринбурге

В Екатеринбурге завершились поиски 14-летней девушки, которая ушла из дома на улице Металлургов и пропала.

Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв».

«Найдена, жива! Всем огромное спасибо за помощь в поиске», — сообщили поисковики.

Подробности поисков не сообщается. Добровольцы не рассказывают, где была пропавшая.

Девушка пропала 18 ноября. Ее поисками занимались добровольцы и сотрудники полиции.

«МК-Урал» ранее писал, что в Полевском завершились поиски 7-летнего Арсения, который ушел из дома вечером в шортах и сланцах. Ребенок учится в первом классе местной школы.

Сообщение об исчезновении ребенка поступило в ночь с 14 на 15 ноября. Мальчика нашли около 7 утра 15 ноября.