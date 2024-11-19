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В Барнауле пять человек пострадали в ДТП с трамваем и автобусом

БАРНАУЛ, 19 ноя — РИА Новости. Пять пассажиров получили травмы при столкновении трамвая и автобуса в Барнауле, сообщили в региональном главке МЧС.

«ДТП с участием трамвая № 3, где находилось 15 пассажиров, и автобусом № 10, где находилось 2 пассажира, произошло на пересечении улиц Власихинская и Лазурная. По предварительным данным, пять человек получили порезы и ушибы. По результатам осмотра будет принято решение о необходимости госпитализации», — говорится в сообщении.

На место происшествия приехали медики, сотрудники полиции и МЧС.

Аварией заинтересовалась прокуратура. «По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа территориальной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию. По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере профилактики травматизма, организации движения, содержания уличной дорожной сети», — сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.

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