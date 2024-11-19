В Барнауле пять человек пострадали в ДТП с трамваем и автобусом

«ДТП с участием трамвая № 3, где находилось 15 пассажиров, и автобусом № 10, где находилось 2 пассажира, произошло на пересечении улиц Власихинская и Лазурная. По предварительным данным, пять человек получили порезы и ушибы. По результатам осмотра будет принято решение о необходимости госпитализации», — говорится в сообщении.