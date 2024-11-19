В Северском районе Кубани при пожаре погиб мужчина. Все произошло 18 ноября в поселке Ильском.
Возгорание случилось в нежилом помещении на улице Первомайской. Местная жительница, увидела пожар и вызвала экстренные службы. После локализации возгорания в доме нашли тело погибшего.
Одной из возможных причин пожара назвали неосторожное обращение с огнем.
«Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе точной причины и очага возгорания. В рамках проверки назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.