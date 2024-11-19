В Башкирии судят мужчину, который убил гвоздодером

В Абзелиловском районе судят 26-летнего местного жителя, который убил своего знакомого гвоздодером. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов в Башкирии, рассмотрение уголовного дела начали в районном суде.
По версии следствия, мужчины были пьяны, когда между ними начался конфликт. Тогда обвиняемый взял в руки гвоздодер и с большой силой не менее пяти раз ударил им по голове и туловищу оппонента. В итоге тот скончался на месте происшествия.
Также на месте преступления у мужчины изъяли наркотическое растение — коноплю. В отношении него возбудили еще одно уголовное дело.