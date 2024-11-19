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В Башкирии судят мужчину, который убил гвоздодером

Он нанес своей жертве не менее пяти ударов.

Источник: Объединенная пресс-служба судов Башкирии

В Абзелиловском районе судят 26-летнего местного жителя, который убил своего знакомого гвоздодером. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов в Башкирии, рассмотрение уголовного дела начали в районном суде.

По версии следствия, мужчины были пьяны, когда между ними начался конфликт. Тогда обвиняемый взял в руки гвоздодер и с большой силой не менее пяти раз ударил им по голове и туловищу оппонента. В итоге тот скончался на месте происшествия.

Также на месте преступления у мужчины изъяли наркотическое растение — коноплю. В отношении него возбудили еще одно уголовное дело.