В Перми бизнесменов осудят за поставку фальсификата в больницы

По данным СУ СК РФ по Пермскому краю, бизнесмены в 2020 году по госконтракту направили в медицинские учреждения региона более 600 тысяч одноразовых респираторов — эти изделия оказались фальсифицированными. В следственном комитете отмечают, что бюджету Прикамья был нанесён ущерб на сумму более 65 миллионов рублей. На имущество обвиняемых суд уже наложил арест на суммы свыше 30 миллионов рублей.