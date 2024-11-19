В Перми бизнесменов осудят за поставку фальсификата в больницы

В Перми будут судить двух руководителей коммерческих компаний, которые во время пандемии коронавируса в 2020 году поставляли в больницы Пермского края фальсифицированные одноразовые респираторы, сообщили в региональных прокуратуре и следственном комитете.
По данным СУ СК РФ по Пермскому краю, бизнесмены в 2020 году по госконтракту направили в медицинские учреждения региона более 600 тысяч одноразовых респираторов — эти изделия оказались фальсифицированными. В следственном комитете отмечают, что бюджету Прикамья был нанесён ущерб на сумму более 65 миллионов рублей. На имущество обвиняемых суд уже наложил арест на суммы свыше 30 миллионов рублей.
Расследование уголовного дела завершено, обвинительное заключение утверждено прокураторой. Как рассказали в прокуратуре Пермского края, дело будет направлено в Ленинский районный суд города Перми.
Двоих руководителей фирм (кстати, оба ранее судимы) обвиняют по части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере) и пункту «а» части 2 статьи 238.1 УК РФ (сбыт фальсифицированных медицинских изделий в крупном размере группой лиц по предварительному сговору).
Ситуацией пандемии в Прикамье пользовались и для поставок фальсифицированных медицинских халатов, а также для доставки в больницы технического кислорода вместо медицинского.