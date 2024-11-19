Его жизнь может спасти один-единственный укол, но стоит он 265 миллионов: 4-летний Давид из Уфы борется с атрофией мышц

Совсем недавно, в августе этого года, мир маленького Давида Гизятова из Уфы перевернулся с ног на голову. Четырехлетнему мальчику врачи поставили страшный диагноз — дистрофия Дюшенна. Этот недуг, увы, не оставляет шансов на полноценную жизнь без серьезного вмешательства.
«МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ ЧУВСТВОВАЛО, ЧТО ЧТО-ТО НЕ ТАК».
Давид появился в семье Гизятовых в 2020 году, и его родители, Элина и Ренат, а также старший брат Ибрагим, были безмерно счастливы. Еще задолго до рождения старшего ребенка пара тщательно планировала пополнение в семье, отказавшись от вредных привычек и заботясь о своем здоровье. Однако с самого начала Элина чувствовала, что с развитием сына что-то не так. В отличие от Ибрагима, который начал ползать и ходить в обычные сроки, Давид не проявлял активности: не ползал, а свои первые шаги сделал лишь в 1 год и 3 месяца. Врачи говорили родителям не волноваться, уверяя, что все дети развиваются по-разному. Но материнский инстинкт подсказывал Элине, что срочно нужно искать ответы.
Семья Гизятовых из Уфы верят и надеются на помощь. Фото: предоставлено «КП-Уфа» Элиной Гизятовой.
— При рождении все было хорошо, ничто не предвещало беды, — говорит 33-летняя мама Давида. — С возрастом все больше казалось, что с развитием есть какие-то проблемы.
СПАСЕНИЕ СЫНА — СМЫСЛ ЖИЗНИ СЕМЬИ.
В поисках помощи они обратились к неврологу, который заметил гипертрофию икроножных мышц у Давида и направил их в клинику к опытным генетикам. 14 августа 2024 года стал днем, который навсегда изменил жизнь семьи: анализы подтвердили страшный диагноз с вероятностью 99%. Дистрофия Дюшенна — это генетическое заболевание, при котором мышцы постепенно слабнут и атрофируются, а ребенок остается прикованным к инвалидной коляске. Уже в более взрослом возрасте начинают отмирать мышцы сердца и легких, что ведет к смерти.
С этого момента жизнь семьи разделилась на «до» и «после». Кровь Давида была отправлена в Москву для подтверждения диагноза, а родители начали изучать информацию о болезни. Так они узнали о препарате «Эливидис», который может стать спасением для сына и дать ему шанс на полноценную жизнь.
Диагноз малышу поставили в августе этого года. Фото: предоставлено «КП-Уфа» Элиной Гизятовой.
— В октябре мы летали в клинику в Эмиратах, сдали анализ на антитела к препарату, — говорит Элина. — Из всех препаратов, которые существуют, «Эливидис» является самым передовым, который реально может помочь. Этот укол, который делается один раз в жизни, как раз в возрасте 4−5 лет, самый надежный.
СБОР СРЕДСТВ.
Однако радость от открытия нового лекарства быстро омрачила стоимость препарата, которая оказалась астрономической — 265 млн рублей. Даже если семья продаст все свое имущество, они не смогут собрать и десяти процентов от необходимой суммы. Но Гизятовы не намерены сдаваться. Они приняли трудное решение обратиться за помощью к людям и запустить сбор средств на спасительный укол для Давида.
Помочь ребенку может препарат «Эливидис». Фото: предоставлено «КП-Уфа» Элиной Гизятовой.
— В случае, если каким-то чудом препарат достанется Давиду бесплатно, то все собранные средства до последней копейки будут направлены на лечение тяжелобольных детей, — говорит папа мальчика. — Будьте уверены, что ни одна копейка из пожертвованных вами средств не будет направлена ни на что, кроме лечения Давида или других тяжелобольных детей.
Каждый день маленького Давида на счету и родители просят каждого неравнодушного присоединиться к сбору средств и подарить шанс на жизнь доброму и улыбчивому мальчику. Любое посильное пожертвование — маленький шажок в счастливое будущее малыша.
Давайте объединим усилия ради тех, кто нуждается в нашей поддержке. Для этого свяжитесь с родителями по номеру 8 (917)404−12−66, и они подскажут, как можно помочь их маленькому сыну.