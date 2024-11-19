Его жизнь может спасти один-единственный укол, но стоит он 265 миллионов: 4-летний Давид из Уфы борется с атрофией мышц

Давид появился в семье Гизятовых в 2020 году, и его родители, Элина и Ренат, а также старший брат Ибрагим, были безмерно счастливы. Еще задолго до рождения старшего ребенка пара тщательно планировала пополнение в семье, отказавшись от вредных привычек и заботясь о своем здоровье. Однако с самого начала Элина чувствовала, что с развитием сына что-то не так. В отличие от Ибрагима, который начал ползать и ходить в обычные сроки, Давид не проявлял активности: не ползал, а свои первые шаги сделал лишь в 1 год и 3 месяца. Врачи говорили родителям не волноваться, уверяя, что все дети развиваются по-разному. Но материнский инстинкт подсказывал Элине, что срочно нужно искать ответы.