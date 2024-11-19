Пятиклассницы заставили девочку раздеться на видео: что грозит детям и руководству школы

Поскольку снимавшие и распространявшие видео девочки не достигли возраста наступления уголовной и административной ответственности, им не грозит практически ничего, за исключением разве что постановки на учет в подразделении по делам несовершеннолетних местной полиции. Родителям девочек могут назначить штрафы за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка, но это очень незначительные суммы — до 500 рублей.