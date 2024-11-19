Пятиклассницы заставили девочку раздеться на видео: что грозит детям и руководству школы

Скандал случился в гимназии № 8 «Лицей имени С. П. Дягилева», что в Екатеринбурге. Пятиклассницы заставили одноклассницу раздеться, сняли ее на видео, после чего распространили получившиеся кадры среди других учащихся. Над девочкой начали смеяться и издеваться.
Когда произошедшее стало известно родителям ученицы, они обратились к руководству лицея и в правоохранительные органы. Утром 19 октября ресурс Ura.ru сообщил, что директора гимназии Наталью Швидко вызвали в прокуратуру.
Поскольку снимавшие и распространявшие видео девочки не достигли возраста наступления уголовной и административной ответственности, им не грозит практически ничего, за исключением разве что постановки на учет в подразделении по делам несовершеннолетних местной полиции. Родителям девочек могут назначить штрафы за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка, но это очень незначительные суммы — до 500 рублей.
С более серьезными проблемами рискуют столкнуться руководитель и педагоги образовательного учреждения. Например, ранее в Нижневартовске и в Махачкале уволили директоров школ, где произошли драки между учащимися. Не исключено, что и в Екатеринбурге может последовать аналогичная реакция вышестоящего руководства в отношении директора гимназии.