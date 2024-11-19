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В Екатеринбурге нашли пропавшую школьницу в хиджабе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя — РИА Новости. Школьница из Екатеринбурга, которая ушла из дома днем в понедельник и не вернулась, найдена, она находилась в гостях у подруги, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД.

Источник: © РИА Новости

Во вторник ведомство информировало, что на поиски 14-летней школьницы, которая ушла из дома днем в понедельник и не вернулась, был ориентирован личный состав екатеринбургской полиции. Ранее ребенок из дома не уходил, на момент пропажи девочка была в черном хиджабе и черной куртке.

«Девочка найдена сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних. Она пояснила, что находилась у подруги. По имеющейся информации, противоправных действий в отношении нее не совершено», — сказал собеседник агентства.