В Екатеринбурге нашли пропавшую школьницу в хиджабе

Во вторник ведомство информировало, что на поиски 14-летней школьницы, которая ушла из дома днем в понедельник и не вернулась, был ориентирован личный состав екатеринбургской полиции. Ранее ребенок из дома не уходил, на момент пропажи девочка была в черном хиджабе и черной куртке.
«Девочка найдена сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних. Она пояснила, что находилась у подруги. По имеющейся информации, противоправных действий в отношении нее не совершено», — сказал собеседник агентства.