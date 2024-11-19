В Екатеринбурге нашли пропавшую школьницу в хиджабе

Во вторник ведомство информировало, что на поиски 14-летней школьницы, которая ушла из дома днем в понедельник и не вернулась, был ориентирован личный состав екатеринбургской полиции. Ранее ребенок из дома не уходил, на момент пропажи девочка была в черном хиджабе и черной куртке.