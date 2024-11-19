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В Горловке при ударе беспилотника пострадал подросток

ДОНЕЦК, 19 ноя — РИА Новости. Подросток получил ранение в Никитовском районе Горловки в результате сброса боеприпаса украинским беспилотником, сообщил во вторник мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины на Гольмовском повороте (Никитовский район Горловки) ранен подросток», — написал Приходько.

Во вторник утром мэр сообщал, что из-за сброса взрывчатки дроном ВСУ ночью в Горловке ранены двое мирных жителей.

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 12.05 мск украинский беспилотник сбросил взрывоопасный предмет на Никитовский район Горловки. Кроме того, в 12.40 по центру города было выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

несчастный случай