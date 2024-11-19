В Горловке при ударе беспилотника пострадал подросток

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 12.05 мск украинский беспилотник сбросил взрывоопасный предмет на Никитовский район Горловки. Кроме того, в 12.40 по центру города было выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров.