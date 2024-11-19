В Горловке при ударе беспилотника пострадал подросток

«В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины на Гольмовском повороте (Никитовский район Горловки) ранен подросток», — написал Приходько.
Во вторник утром мэр сообщал, что из-за сброса взрывчатки дроном ВСУ ночью в Горловке ранены двое мирных жителей.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 12.05 мск украинский беспилотник сбросил взрывоопасный предмет на Никитовский район Горловки. Кроме того, в 12.40 по центру города было выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.