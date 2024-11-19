В Костроме арестовали подростка за выстрел в сверстника

«По версии следствия, 16 ноября 2024 года на одной из остановок общественного транспорта в Костроме подозреваемый… без какого-либо повода, с применением сигнального пистолета, используемого в качестве оружия, произвел выстрел в ранее незнакомого ему сверстника, причинив потерпевшему телесные повреждения в виде рваной раны века и контузии глаза», — говорится в сообщении.
Отмечается, что, по версии следствия, выстрел был не случайным, а намеренным — из хулиганских побуждений. В отношении 17-летнего стрелявшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия).⠀
«По ходатайству следователя следственного отдела по Центральному району Костромы судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — информирует СУСК.
Отмечается, что в рамках расследования дела также «всесторонне и тщательно будут проверены условия жизни и воспитания несовершеннолетнего подозреваемого». В ближайшее время ему планируют предъявить обвинение.