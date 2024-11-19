В Костроме арестовали подростка за выстрел в сверстника

«По версии следствия, 16 ноября 2024 года на одной из остановок общественного транспорта в Костроме подозреваемый… без какого-либо повода, с применением сигнального пистолета, используемого в качестве оружия, произвел выстрел в ранее незнакомого ему сверстника, причинив потерпевшему телесные повреждения в виде рваной раны века и контузии глаза», — говорится в сообщении.