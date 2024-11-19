Волгоградец задушил интернет-подругу из-за громкого лая собаки

Его признали виновным в преступлении по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».
Установлено, что в мае 2024 года фигурант дела познакомился с волгоградкой в Сети. После общения в интернете мужчина пришел к ней домой.
Знакомые поссорились из-за поведения собаки хозяйки — по мнению обвиняемого, питомец слишком громко лаял. Во время конфликта гость схватил женщину за шею и начал душить. Горожанка перестала подавать признаки жизни, после чего мужчина попытался замаскировать преступление под несчастный случай.
Злоумышленник налил воду в ванную и положил туда обнаженное тело убитой. Труп обнаружили коллеги женщины. Она не вышла на работу и не отвечала на звонки, что и вызвало беспокойство других сотрудников.
Кроме того, скрываясь с места преступления, гость забрал из квартиры золотые изделия и бижутерию на общую сумму около 50 тыс. рублей, сообщили в СУ СКР по Волгоградской области.
Суд признал волгоградца виновным в преступлении. Ему назначили наказание в виде 9,5 лет лишения свободы, отбывать которые он будет в исправительной колонии строгого режима.