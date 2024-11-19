Новосибирский аэропорт «Толмачево» заплатит 7 млн за попадание птицы в двигатель самолета

Новосибирскому АО «Аэропорт Толмачево» придется компенсировать ущерб от попадания птицы в двигатель самолета Airbus А321 авиакомпании S7 Airlines. Так решил Арбитражный суд Новосибирской области.
Авиационное происшествие произошло больше двух лет назад. 26 сентября 2022 года лайнер авиакомпании «Сибирь» выполнял рейс по маршруту: Новосибирск — Сочи. Перед взлетом в аэропорту «Толмачево» экипаж получил предупреждение автоматизированной службы информации АТИС о наличии перелетных птиц в районе аэродрома и на предпосадочной прямой. Airbus начал разбег, и в этот момент пернатые появились над полосой.
— Во время поднятия передней стойки шасси второй пилот заметил черную птицу, взлетевшую с ИВПП и пролетевшую слева от самолета, после чего экипажем было отмечено нехарактерное изменение звука работы левого двигателя и увеличение вибрации двигателя № 1 до значения 2,0, что не выходило за пределы ограничений, — было указано в материалах расследования, представленных в суде.
Лайнер благополучно долетел до побережья Черного моря и приземлился в Адлере. Однако в ходе послеполетного осмотра воздушного судна было обнаружено повреждение трех лопаток двигателя № 1, а также наличие следов крови от птицы.
Самолет отстранили от полетов, а чтобы перевезти пассажиров обратного рейса, S7 пришлось отправить в Сочи резервный борт.
Авиаинцидент обошелся компании недешево. Поврежденный двигатель требовал ремонта. Кроме того, пришлось потратиться на незапланированное обслуживание самолетов в Адлере, питание и проживание в гостинице пассажиров задержанного рейса, оплатить трансферы. В итоге накопилось 6 914 430 рублей убытков.
Поскольку комиссия Росавиации, которая расследовала авиапроисшествие, пришла к однозначному выводу о том, что Airbus получил повреждения из-за попадания птицы в двигатель в районе Толмачево, АО «Авиакомпания “Сибирь” предъявило претензии к аэропорту. Спор разрешился в арбитраже.
Представители ответчика просили отказать в иске. Они настаивали, что вина аэропорта не доказана, а все мероприятия по орнитологическому обеспечению безопасности полетов в Толмачево соответствовали требованиям действующего законодательства.
Однако суд отклонил эти доводы, указав, что в соответствии с пунктами 8.24, 8.26 федеральных авиационных правил «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации РФ» аэропорт обязан был принять все меры для предотвращения столкновения самолета с птицами, вплоть до временного прекращения полетов, но не сделал этого.
— Можно сделать вывод о том, что сам факт столкновения ВС, эксплуатируемого истцом, в момент отрыва при взлете в аэропорту Новосибирск (Толмачево) с птицей является достаточным доказательством о принятии ответчиком недостаточного количества мер для предотвращения столкновений воздушных судов с птицами, что свидетельствует о наличии вины аэропорта в авиационном инциденте, — говорится в решении суда.
Фемида в полном объеме удовлетворила требования авиакомпании «Сибирь» и постановила взыскать с АО «Аэропорт Толмачево» 6,9 миллиона рублей убытков и госпошлину в размере 57 тысяч.
Решение пока не вступило в законную силу, и проигравшая сторона может его обжаловать.
Напомним, что в начале ноября в арбитраж поступил иск Росприроднадзора к аэропорту «Толмачево» о взыскании 935 миллионов рублей за ущерб, причиненный окружающей среде при эксплуатации сточных труб.
Иван ЛУДНОВ.