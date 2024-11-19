Новосибирский аэропорт «Толмачево» заплатит 7 млн за попадание птицы в двигатель самолета

— Во время поднятия передней стойки шасси второй пилот заметил черную птицу, взлетевшую с ИВПП и пролетевшую слева от самолета, после чего экипажем было отмечено нехарактерное изменение звука работы левого двигателя и увеличение вибрации двигателя № 1 до значения 2,0, что не выходило за пределы ограничений, — было указано в материалах расследования, представленных в суде.