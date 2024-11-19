Суд по делу о попытке отравления летчиков в Армавире начнется 27 ноября. Слушания пройдут в Южном окружном военном суде.
«В 14:00 состоится первое судебное заседание по существу. Дело будет рассматриваться в закрытом судебном процессе», — цитирует представителя суда ТАСС.
Напомним, обвиняемым стал 34-летний уроженец Мелитополя Егор Семенов. По данным следствия, он пытался отравить выпускников Армавирского высшего военного авиационного училища. Семенов доставил на банкет отравленный торт и алкоголь. Экспертиза показала, что в бутылках находилась смертельная доза медицинского препарата.
Мужчину обвиняют по статьям «Террористический акт» и «Госизмена». За покушение на жизни российских летчиков Егору Семенову грозит пожизненное.