Суд по делу о попытке отравления летчиков в Армавире начнется 27 ноября

Напомним, обвиняемым стал 34-летний уроженец Мелитополя Егор Семенов. По данным следствия, он пытался отравить выпускников Армавирского высшего военного авиационного училища. Семенов доставил на банкет отравленный торт и алкоголь. Экспертиза показала, что в бутылках находилась смертельная доза медицинского препарата.