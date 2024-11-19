До 19 декабря в СИЗО оставили экс-замминистра спорта Ростовской области

В следственном изоляторе оставили бывшую замминистра спорта Ростовской области. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов 19 ноября.
Согласно опубликованной информации, женщина останется в СИЗО до 19 декабря текущего года. Она была задержана в сентябре текущего года. Ее обвиняют по статье «Взятка». Чиновнице может грозить срок до шести лет.
Напомним, в Ростове-на-Дону задержали мужчину, который устроил дома колл-центр для телефонных мошенников. Из обычной городской квартиры преступники успели позвонить более 15 тысяч раз. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети помощник министра МВД России Ирина Волк 19 ноября.