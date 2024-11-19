В Ростове задержали организатора колл-центра для мошенников из Украины

«Он арендовал квартиру в Ростове-на-Дону. Там он установил два сим-бокса, предназначенные для одновременной работы большого количества сим-карт. Аферисты звонили гражданам, входили в доверие и узнавали их персональные данные. Это позволяло в дальнейшем получать доступ к личным кабинетам на портале “Госуслуги” или в банковских приложениях», — пояснили в ведомстве.