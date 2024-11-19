В Ростове задержали организатора колл-центра для мошенников из Украины

В Ростове-на-Дону задержали мошенника, который организовал колл-центр для мошенников. Об этом рассказали в пресс-службе МВД России.
Задержанный был ранее судим. Силовики считают, что он действовал по указанию куратора, который, скорее всего, находится на территории Украины.
«Он арендовал квартиру в Ростове-на-Дону. Там он установил два сим-бокса, предназначенные для одновременной работы большого количества сим-карт. Аферисты звонили гражданам, входили в доверие и узнавали их персональные данные. Это позволяло в дальнейшем получать доступ к личным кабинетам на портале “Госуслуги” или в банковских приложениях», — пояснили в ведомстве.
Каждую сим-карту использовали не более суток. Фигурант постоянно менял съёмные квартиры. Но это не спасло его от задержания. Вычислить его помогли искусственный интеллект и нейросети.
Силовики нашли в квартире два сим-бокса на 128 сим-карт каждый, 2500 сим-карт различных операторов сотовой связи, антенно-фидерное оборудование и другие предметы.
Оказалось, что он звонил на российские номера больше 15 тысяч раз. Заведено уголовное дело по статье «Кража с банковского счёта». Предварительное расследование продолжается.