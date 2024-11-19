В Саратове 16,5 тысячи человек остались без отопления и горячей воды

По его словам, заместителю главы администрации, председателю комитета по ЖКХ поручено оперативно разобраться в ситуации и в течение дня организовать ремонтные работы, чтобы как можно быстрее восстановить подачу горячей воды и отопления. Также он поручил вести постоянный мониторинг температурного режима в учреждениях социальной сферы, а при необходимости корректировать учебный процесс.