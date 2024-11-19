В Саратове 16,5 тысячи человек остались без отопления и горячей воды

«На пересечении улиц Топольчанская и Мамонтовой произошло повреждение подземной тепломагистрали диаметром 800 миллиметров. Энергетиками саратовского филиала “Т Плюс” отключено отопление и горячее водоснабжение не менее 16,5 тысяч потребителей», — написал он.
По его словам, заместителю главы администрации, председателю комитета по ЖКХ поручено оперативно разобраться в ситуации и в течение дня организовать ремонтные работы, чтобы как можно быстрее восстановить подачу горячей воды и отопления. Также он поручил вести постоянный мониторинг температурного режима в учреждениях социальной сферы, а при необходимости корректировать учебный процесс.
И.о. заместителя председателя правительства области Сергей Соколов в Telegram-канале отметил, что из-за повреждения тепломагистрали от отопления и горячего водоснабжения отключены 66 жилых домов и 15 объектов социальной сферы в нескольких районах Саратова.
«В настоящее время здесь завершены земляные работы, приступили к демонтажу поврежденного участка. Все работы должны быть завершены до конца дня», — добавил Соколов.
Сейчас в Саратове плюс 1 градус.