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В Саратове 16,5 тысячи человек остались без отопления и горячей воды

САРАТОВ, 19 ноя — РИА Новости. Авария на подземной тепломагистрали произошла в Саратове, в результате не менее 16,5 тысяч жителей остались без отопления и горячей воды, сообщил и.о. мэра Павел Сурков в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«На пересечении улиц Топольчанская и Мамонтовой произошло повреждение подземной тепломагистрали диаметром 800 миллиметров. Энергетиками саратовского филиала “Т Плюс” отключено отопление и горячее водоснабжение не менее 16,5 тысяч потребителей», — написал он.

По его словам, заместителю главы администрации, председателю комитета по ЖКХ поручено оперативно разобраться в ситуации и в течение дня организовать ремонтные работы, чтобы как можно быстрее восстановить подачу горячей воды и отопления. Также он поручил вести постоянный мониторинг температурного режима в учреждениях социальной сферы, а при необходимости корректировать учебный процесс.

И.о. заместителя председателя правительства области Сергей Соколов в Telegram-канале отметил, что из-за повреждения тепломагистрали от отопления и горячего водоснабжения отключены 66 жилых домов и 15 объектов социальной сферы в нескольких районах Саратова.

«В настоящее время здесь завершены земляные работы, приступили к демонтажу поврежденного участка. Все работы должны быть завершены до конца дня», — добавил Соколов.

Сейчас в Саратове плюс 1 градус.

ЖКХ