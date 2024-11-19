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Пьяный водитель насмерть сбил 2-летнего малыша в Новосибирске

Трагедия произошла во вторник, 19 ноября в 16:20 во дворе дома № 74 по улице Петухова.

По предварительной информации правоохранителей, находившийся за рулем иномарки мужчина 1961 года рождения, двигаясь задним ходом, совершил наезд на 2-х пешеходов.

В результате происшествия были травмированы 2-летний мальчик и женщина 1995 года рождения. Малыш скончался на месте ДТП, женщина была доставлена в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.

В ходе оперативных работ было установлено, что водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске сразу четыре автомобиля попали в ДТП на парковке. Известно, что один из водителей вылетел на парковку и по касательной задел других участников аварии.