Пьяный водитель насмерть сбил 2-летнего малыша в Новосибирске

По предварительной информации правоохранителей, находившийся за рулем иномарки мужчина 1961 года рождения, двигаясь задним ходом, совершил наезд на 2-х пешеходов.
В результате происшествия были травмированы 2-летний мальчик и женщина 1995 года рождения. Малыш скончался на месте ДТП, женщина была доставлена в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.
В ходе оперативных работ было установлено, что водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске сразу четыре автомобиля попали в ДТП на парковке. Известно, что один из водителей вылетел на парковку и по касательной задел других участников аварии.