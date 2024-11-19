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В Риддере обнаружили склад с вейпами на 10 млн тенге

В Риддере полицейские изъяли 916 электронных сигарет на сумму около 10 млн тенге, задержав при этом 21-летнего подозреваемого, сообщает ИА El.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Источник: Polisia.kz

Полицейские задержали подозреваемого при попытке продажи запрещенных товаров местному жителю. В помещении, которое использовалось риддерчанином в качестве склада, изъято 916 электронных сигарет на 10 млн тенге.

— По данному факту начато досудебное расследование. Установлено, что товар подозреваемый приобрел через анонимных посредников в мессенджере с целью дальнейшей продажи.

говорится в сообщении.

Согласно действующему законодательству, за данное правонарушение подозреваемому может грозить штраф до 200 МРП, исправительные работы в том же объеме, общественные работы на срок до 200 часов или арест на срок до 50 суток.

С момента вступления в силу закона, полицейские ВКО предотвратили продажу более 2200 вейпов, свыше 540 ароматизаторов и жидкостей, 54 некурительных табачных изделий, порядка 240 картриджей и 56 испарителей. Зарегистрировано 11 уголовных дел. По четырем из них состоялись обвинительные приговоры, в результате которых на виновных наложено штрафов на общую сумму 150 МРП.