В Риддере обнаружили склад с вейпами на 10 млн тенге

Согласно действующему законодательству, за данное правонарушение подозреваемому может грозить штраф до 200 МРП, исправительные работы в том же объеме, общественные работы на срок до 200 часов или арест на срок до 50 суток.



С момента вступления в силу закона, полицейские ВКО предотвратили продажу более 2200 вейпов, свыше 540 ароматизаторов и жидкостей, 54 некурительных табачных изделий, порядка 240 картриджей и 56 испарителей. Зарегистрировано 11 уголовных дел. По четырем из них состоялись обвинительные приговоры, в результате которых на виновных наложено штрафов на общую сумму 150 МРП.