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Калининградец намухлевал на программе «Пушкинская карта» 13 миллионов рублей

В хищении свыше 13 миллионов рублей подозревается 21-летний житель Калининграда, воспользовавшийся участием в программе «Пушкинская карта».

Источник: РИА "Новости"

Преступление выявлено и задокументировано сотрудниками УФСБ по Калининградской области.

В СУ СК РФ отметили, что подозреваемый зарегистрировал пять индивидуальных предпринимателей на платформе «РRО. Культура. РФ» и разместил сведения о проведении экскурсионных программ. Затем фигурант, используя электронные банковские карты «Пушкинская карта», выпущенные оператором программы — АО «Почта Банк», обманывая работников банка и Министерства культуры России, похитил более 13 миллионов рублей путем организации массового приобретения билетов без цели проведения соответствующих культурных мероприятий.

Мужчина задержан. Суд отправил его в СИЗО. Следствие провело обыски по месту жительства подозреваемого и по месте регистрации предпринимателей. Расследование дела продолжается.