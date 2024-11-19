Калининградец намухлевал на программе «Пушкинская карта» 13 миллионов рублей

В СУ СК РФ отметили, что подозреваемый зарегистрировал пять индивидуальных предпринимателей на платформе «РRО. Культура. РФ» и разместил сведения о проведении экскурсионных программ. Затем фигурант, используя электронные банковские карты «Пушкинская карта», выпущенные оператором программы — АО «Почта Банк», обманывая работников банка и Министерства культуры России, похитил более 13 миллионов рублей путем организации массового приобретения билетов без цели проведения соответствующих культурных мероприятий.