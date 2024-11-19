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Под Ростовом из-за ДТП образовалась пробка

На трассе в Ростовской области из-за аварии образовался затор.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области на трассе из-за ДТП образовалась пробка. Об этом сообщили в Гоавтоинспекции региона. Авария произошла 19 ноября.

По предварительной информации ведомства, 50-летний водитель грузовика «МАЗ» двигался по трассе М-4 «Дон». В какой-то момент он не справился с управлением, и тяжеловестная фура наехала на металлическое барьерное ограждение. После чего грузовик перевернулся. Все содержимое выпало на трассу. К счатью, обошлось без пострадавших.

Сейчас на участке трассы, где произошло ДТП, образовалась пробка. Отметим, водителям стоит заранее продумать свой маршрут.

Напомним, в Ростовской области за десять месяцев текущего года в автомобильных авариях погибли 22 ребенка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону 15 ноября.