Под Ростовом из-за ДТП образовалась пробка

В Ростовской области на трассе из-за ДТП образовалась пробка. Об этом сообщили в Гоавтоинспекции региона. Авария произошла 19 ноября.
По предварительной информации ведомства, 50-летний водитель грузовика «МАЗ» двигался по трассе М-4 «Дон». В какой-то момент он не справился с управлением, и тяжеловестная фура наехала на металлическое барьерное ограждение. После чего грузовик перевернулся. Все содержимое выпало на трассу. К счатью, обошлось без пострадавших.
Сейчас на участке трассы, где произошло ДТП, образовалась пробка. Отметим, водителям стоит заранее продумать свой маршрут.
Напомним, в Ростовской области за десять месяцев текущего года в автомобильных авариях погибли 22 ребенка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону 15 ноября.