Под Ростовом из-за ДТП образовалась пробка

По предварительной информации ведомства, 50-летний водитель грузовика «МАЗ» двигался по трассе М-4 «Дон». В какой-то момент он не справился с управлением, и тяжеловестная фура наехала на металлическое барьерное ограждение. После чего грузовик перевернулся. Все содержимое выпало на трассу. К счатью, обошлось без пострадавших.