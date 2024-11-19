Мама и 5-летний ребенок получили ожоги 2 степени: в МЧС рассказали подробности ЧП в гостинице Калининграда

В Калининграде 19 ноября в гостинице на ул. Солдатской в одном из номеров произошла разгерметизация туристического газового баллона «со вспышкой без последующего горения». Пострадали женщина и 5-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба областного МЧС.
«В результате вспышки газа женщина и ребенок 5 лет получили ожоги 2 степени», — прокомментировали в МЧС.
Фельдшер МЧС оказал первую помощь пострадавшим еще до приезда скорой помощи. Маму и малышку доставили в Центральную городскую клиническую больницу Калининграда.
Известно, что номер гостиницы не получил разрушений.