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Мама и 5-летний ребенок получили ожоги 2 степени: в МЧС рассказали подробности ЧП в гостинице Калининграда

Женщина и девочка пострадали в результате разгерметизации газового баллона.

В Калининграде 19 ноября в гостинице на ул. Солдатской в одном из номеров произошла разгерметизация туристического газового баллона «со вспышкой без последующего горения». Пострадали женщина и 5-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба областного МЧС.

«В результате вспышки газа женщина и ребенок 5 лет получили ожоги 2 степени», — прокомментировали в МЧС.

Фельдшер МЧС оказал первую помощь пострадавшим еще до приезда скорой помощи. Маму и малышку доставили в Центральную городскую клиническую больницу Калининграда.

Известно, что номер гостиницы не получил разрушений.

МЧС