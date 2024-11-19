Минздрав Газы сообщил о 50 погибших за сутки после израильских ударов

«За последние 24 часа израильская оккупация совершила три массовых убийства семей в секторе Газа, в больницы поступили 50 погибших и 110 пострадавших», — говорится в сообщении.
По данным министерства, число жертв израильских ударов по сектору Газа с начала конфликта возросло до 43 972, пострадали более 104 тысяч человек.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи», включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.