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Минздрав Газы сообщил о 50 погибших за сутки после израильских ударов

КАИР, 19 ноя — РИА Новости. Жертвами израильских ударов по сектору Газа за минувшие сутки стали 50 человек, 110 пострадали, сообщило министерство здравоохранения анклава.

Источник: AP 2024

«За последние 24 часа израильская оккупация совершила три массовых убийства семей в секторе Газа, в больницы поступили 50 погибших и 110 пострадавших», — говорится в сообщении.

По данным министерства, число жертв израильских ударов по сектору Газа с начала конфликта возросло до 43 972, пострадали более 104 тысяч человек.

Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.

В ответ Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи», включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.

МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

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