В Омске арестовали 20-летнюю мошенницу на доверии

Всего было доказано 10 случаев, каждый с ущербом от 4 до 33 тысяч рублей. 20-летнюю девушку задержали сотрудники уголовного розыска в съёмной квартире в Ленинском округе. Чтобы она не сбежала, на время суда она содержится в следственном изоляторе.