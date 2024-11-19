В Омске арестовали 20-летнюю мошенницу на доверии

В Омске была задержана мошенница, которая обманывала продавцов на сайте бесплатных объявлений. Девушка искала сообщения о продаже сотовых телефонов, связывалась с продавцами, назначала встречу. При встрече и передаче товара, она уверяла доверчивых жертв, что перевела деньги онлайн и просто быстро уходила.
Всего было доказано 10 случаев, каждый с ущербом от 4 до 33 тысяч рублей. 20-летнюю девушку задержали сотрудники уголовного розыска в съёмной квартире в Ленинском округе. Чтобы она не сбежала, на время суда она содержится в следственном изоляторе.
Родом малолетняя рецидивистка из Исилькульского района. Она ранее уже два раза привлекалась на аналогичное правонарушение в Сургуте и в Челябинской области. И вот опять — на этот раз в родном Омском регионе.
За предыдущие преступления девушка отделалась штрафами, а сейчас ей грозит реальный срок за мошенничество.