В Самаре будут судить экс-главу Госстройнадзора региона и 3 его подчинённых

По версии следствия, в январе 2022 года руководитель Госстройнадзора, пользуясь служебным положением, дал указание подчиненным сотрудникам внести в акт проверки ложные сведения о соответствии требованиям противопожарной безопасности домов культуры, построенных в поселке Глушицкий Большечерниговского района, и в поселке Тимашево Кинель-Черкасского района.
Строительством двух ДК занималось ООО «ТЕТ А ТЕТ “М” в рамках национального проекта “Культура”, общая стоимость контрактов превышала 219 миллионов рублей.
На основании подготовленными тремя сотрудниками и утвержденными руководителем регионального Госстройнадзора заключений ДК ввели в эксплуатацию, хотя работы не были завершены, и на объектах имелись многочисленные нарушения условий проектной документации, требований к защищенности и пожарной безопасности зданий.
В последующем по искам прокуратуры эксплуатация ДК была приостановлена и возобновлена после устранения допущенных строителями нарушений.
Сумма причиненного ущерба, включающего расходы муниципалитетов на содержание пустующих ДК и стоимость невыполненных строительно-монтажных работ, составила 7,8 миллионов рублей.
Кроме этого, в январе 2019 года руководитель Госстройнадзора региона получил от застройщика многоквартирного дома взятку в виде скидки более 300 000 рублей при покупке четырёх квартир за выдачу положительного заключения на построенный взяткодателем дом.
Уголовное дело будет рассматриваться в Ленинском районном суде Самары, сообщили в прокуратуре Самарской области.