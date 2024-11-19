В Самаре будут судить экс-главу Госстройнадзора региона и 3 его подчинённых

В Самаре пройдёт суд над бывшим руководителем Государственной инспекции строительного надзора Самарской области и тремя его подчиненными сотрудниками. В зависимости от роли каждого они обвиняются в превышении должностных полномочий, в служебном подлоге и в получении взятки.