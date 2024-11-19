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На месте изъяли коноплю: 26-летний житель Башкирии убил гвоздодером собутыльника

В Башкирии парень с коноплей забил до смерти приятеля гвоздодером.
Источник: Комсомольская правда

В Абзелиловском районе Башкирии перед судом предстал обвиняемый в убийстве парень. Об этом рассказала Объединенная пресс-служба судов республики.

Во время распития спиртного 26-летний мужчина поссорился со своим знакомым. В какой-то момент парень взял гвоздодер и не менее пяти раз сильно ударил приятеля по голове и туловищу, от чего тот скончался на месте. Кроме того, на месте преступления у злоумышленника изъяли коноплю.

На молодого человека завели уголовные дела по статьям «Убийство» и «Незаконное хранение растений, содержащих наркотические средства».

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