На месте изъяли коноплю: 26-летний житель Башкирии убил гвоздодером собутыльника

Во время распития спиртного 26-летний мужчина поссорился со своим знакомым. В какой-то момент парень взял гвоздодер и не менее пяти раз сильно ударил приятеля по голове и туловищу, от чего тот скончался на месте. Кроме того, на месте преступления у злоумышленника изъяли коноплю.