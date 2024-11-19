На окраине Ростова ликвидировали свалку скелетов животных и отходов

На западной окраине донской столице рядом с СНТ «Изумруд» ликвидировали незаконную свалку костей животных и коммунальных отходов. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.
Поводом к проверке стали публикации в СМИ. Прокуратура Советского района Ростова выяснила, как соблюдаются требования законодательства об отходах производства и потребления. Оказалось, что администрация района не предпринимала меры к выявлению и ликвидации свалочного очага. Было внесено прокурорское представление.
Теперь надзорный орган ставит вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.
В социальных сетях предполагали, что останки были вывезены с производства, поскольку мясо было аккуратно срезано с костей. Свалку впервые обнаружили в октябре 2024 года.