На окраине Ростова ликвидировали свалку скелетов животных и отходов

Поводом к проверке стали публикации в СМИ. Прокуратура Советского района Ростова выяснила, как соблюдаются требования законодательства об отходах производства и потребления. Оказалось, что администрация района не предпринимала меры к выявлению и ликвидации свалочного очага. Было внесено прокурорское представление.