Трентон
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На окраине Ростова ликвидировали свалку скелетов животных и отходов

Вопрос не решался, пока не вмешалась прокуратура.

На западной окраине донской столице рядом с СНТ «Изумруд» ликвидировали незаконную свалку костей животных и коммунальных отходов. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

Поводом к проверке стали публикации в СМИ. Прокуратура Советского района Ростова выяснила, как соблюдаются требования законодательства об отходах производства и потребления. Оказалось, что администрация района не предпринимала меры к выявлению и ликвидации свалочного очага. Было внесено прокурорское представление.

Теперь надзорный орган ставит вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

В социальных сетях предполагали, что останки были вывезены с производства, поскольку мясо было аккуратно срезано с костей. Свалку впервые обнаружили в октябре 2024 года.

Прокуратура