В Москве будут судить боевиков ВСУ, незаконно вторгшихся в Курскую область

Отмечается, что они оборудовали огневые позиции, развернули командный пункт в одном из захваченных частных домов. Воздействуя на органы государственной власти и органы местного самоуправления, они неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирным гражданам, запрещали последним передвигаться и пользоваться телефонной связью, препятствовали их эвакуации.