В Москве будут судить боевиков ВСУ, незаконно вторгшихся в Курскую область

«В военной прокуратуре Московского военного округа утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении военнослужащих 202 батальона 103 бригады территориальной обороны вооруженных формирований Украины Анатолия Волошина, Владимира Аршулика, Сергея Караева, Александра Дойчука, Зиновия Сигерича, Андриана Кульбабы и Олега Вовка. Они обвиняются по пп. “а” и “в” ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление иных тяжких последствий)», — говорится в сообщении.
О завершении расследования дела СК РФ сообщал 7 ноября.
Генпрокуратура уточняет, что дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд в Москве для рассмотрения по существу.
По версии следствия, в начале августа вооруженные стрелковым и крупнокалиберным оружием, с использованием взрывных устройств украинские военные, нарушая суверенитет России, незаконно вторглись на территорию Кореневского района Курской области для террористической деятельности.
Отмечается, что они оборудовали огневые позиции, развернули командный пункт в одном из захваченных частных домов. Воздействуя на органы государственной власти и органы местного самоуправления, они неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирным гражданам, запрещали последним передвигаться и пользоваться телефонной связью, препятствовали их эвакуации.
Все обвиняемые с 13 по 15 сентября были задержаны российскими военнослужащими.
Ленинским районным судом Курска им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.