На окраине Кишинева нашли обломки беспилотника

«Сегодня около 11.20 (12.20 мск) в районе ТЦ Port Mall и Arena Chișinău был обнаружен неопознанный беспилотный летательный аппарат. Информацию о находке в полицию передал местный житель, заметивший дрон на земле. На место оперативно прибыли специалисты спецподразделения МВД по техническим и взрывным исследованиям. Эксперты проводят детальный анализ устройства, чтобы установить его происхождение и возможное предназначение», — говорится в распространенном для СМИ сообщении пресс-службы ведомства.