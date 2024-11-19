В Пензенской области на двух подростков завели дело о теракте

«По данным следствия, с 26 октября по 8 ноября этого года подростки, выполняя поручение пользователя из сети интернет, совершили поджоги базовых станций подвижной радиосвязи на территории Пензы за денежное вознаграждение. После совершения поджогов фигуранты были задержаны, им предъявлено обвинение. Судом обвиняемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — отмечается в сообщении.