«По данным следствия, с 26 октября по 8 ноября этого года подростки, выполняя поручение пользователя из сети интернет, совершили поджоги базовых станций подвижной радиосвязи на территории Пензы за денежное вознаграждение. После совершения поджогов фигуранты были задержаны, им предъявлено обвинение. Судом обвиняемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — отмечается в сообщении.
В Пензенской области на двух подростков завели дело о теракте
ПЕНЗА, 19 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о теракте, совершенном группой лиц, в отношении двух подростков за поджог станций радиосвязи в Пензе. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.